Mort de Bertrand-Kamal (Koh Lanta) : Hadja refuse de juger les réactions de Dorian et Matthieu

C'est les larmes aux yeux que les fans de Koh Lanta, les 4 terres ont regardé l'épisode diffusé vendredi 11 septembre 2020 sur TF1. Et pour cause, deux jours plus tôt, on apprenait la mort de Bertrand-Kamal, candidat de l'équipe verte (Est), des suites d'un cancer du pancréas, à seulement 30 ans. Un déchirement pour Denis Brogniart, qui lui a rendu hommage en début d'émission, mais aussi pour ses co-équipiers d'aventure. Très proche de lui, Hadja révélait sur Instagram le dernier message que lui avait envoyé l'aventurier peu de temps avant sa disparition. Des mots plein d'amour et d'espoir qu'ont salué de nombreux internautes.

"Chacun réagit comme il veut suite à un décès"

Mais ce dimanche 13 septembre, c'est suite à des messages négatifs qu'Hadja a tenu à faire une mise au point sur Instagram : "Ces derniers jours étaient hyper compliqués pour moi. Je voulais faire une mise au point. Je reçois pas mal de messages concernant d'autres aventuriers notamment Dorian et Matthieu. Certains me disent : 'embrouille-les, tu gueules pas sur eux alors que ton pote est décédé'." Loin de les blâmer, elle prend leur défense : "Vous savez, chacun réagit comme il veut suite à un décès. Vous trouvez ça maladroit de leur part... Certains me disent : 'ils mettent des grands textes sur les réseaux sociaux mais derrière ils s'enjaillent'. Je le répète mais pour moi, chacun réagit comme il veut. On peut pas dire aux gens d'arrêter de vivre".

La mise au point d'Hadja suite à la mort de Bertrand-Kamal

Si elle avoue qu'il lui faudra du temps avant de pouvoir à nouveau s'amuser, elle comprend leur comportement : "C'est sûr que moi, je ne pourrais pas faire ça, moi Beka c'est comme un frère mais si certaines personnes se sentent même en deuil de faire ça bah écoutez chacun réagit comme il le veut. Arrêtez d'essayer de créer du conflit. Il n'y a rien de méchant dans ce qu'il font. Il faut relativiser". Elle appelle donc au calme et à la paix en cette période difficile.