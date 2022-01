Mort d'Igor Bogdanoff : "Il a dû sentir la mort de Grichka" selon un proche

Les jumeaux Bodganoff ont été emportés par la Covid-19. Non vaccinés, Grichka et Igor sont morts à seulement six jours d'écart, un vrai drame pour leurs proches. Selon Le Monde, ils avaient été hospitalisés le même jour, le 15 décembre. Et un de leurs amis en est persuadé : Igor aurait senti le décès de son jumeau avant de lui-même perdre la vie.