Modern Family saison 11 : Stella, la chienne de la série, est morte après la fin du tournage

Alors que les prochaines semaines s'annoncent déjà compliquées pour les fans - la diffusion du dernier épisode de Modern Family est programmée le 8 avril sur ABC aux USA, on vient d'apprendre une triste nouvelle. D'après les informations du site The Blast, Beatrice - l'interprète de Stella, la chienne de Jay Pritchett à l'écran, est en effet décédée, quelques jours seulement après la fin du tournage de la série qui a eu lieu le 21 février dernier.

Stella dit adieu à la famille Pritchett

La chienne aurait-elle eu le coeur brisé à l'idée de ne plus jamais revoir sa famille de Modern Family, qu'elle avait rejoint dès la saison 4 (les deux saisons précédentes, Stella était jouée par une autre chienne prénommée Brigitte) ? Ce n'est pas impossible.

Comme le rappelle EW en reprenant une interview de Guin et Steve Solomon - les propriétaires de Beatrice, accordée à Bodie on the Road en 2017, la relation Jay/Stella allait bien au-delà de la série : "Ed O'Neill [l'interprète de Jay, ndlr] est complètement dingue de Beatrice. C'est très facile de travailler avec lui parce qu'il lui apporte toujours des friandises et fait toujours attention à elle. (...) Quand on fait une scène dans le jardin, il ne va pas hésiter à dire 'pouvez-vous apporter un petit parapluie pour Beatrice, elle est en plein soleil !'"

Un amour pour l'animal à la fois fort et logique - la chienne était toujours mignonne à l'écran, qui était visiblement partagé par tout le reste du casting. "Toute l'équipe adore jouer avec elle quand elle ne tourne pas parce qu'elle est si amusante et drôle. Elle fait vraiment partie de la famille" précisait notamment ses propriétaires.

Modern Family n'est pas encore terminée à la télévision, mais on a déjà envie de pleurer...