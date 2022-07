Mister You : il pensait partir en vacances, le rappeur finit... en prison

Mister You vs la police, la suite ! Dans le passé, le rappeur a été confronté plusieurs fois aux forces de l'ordre. Condamné en 2008 à cinq ans de prison, il a vécu plusieurs années en tant que fugitif avant d'être rattrapé par la police. Mais ça ne lui a pas servi de leçon. En février 2019, il était interpellé pour avoir fait la pub d'un point de deal sur Snapchat et a été condamné à 24 mois de prison aménageable en mars 2021.

Mister You arrêté à l'aéroport

Une affaire qui n'est pas vraiment terminée comme l'explique Le Parisien. Selon le journal, Mister You aurait été arrêté la semaine dernière, le mercredi 20 juillet 2022, alors qu'il se rendait au Maroc pour des vacances avec son fils. Le rappeur dont le vrai nom est Younès Latifi faisait en fait l'objet d'une fiche de recherche dont il ignorait l'existence, selon son avocat. C'est après avoir présenté ses papiers d'identité à l'aéroport d'Orly qu'il a été interpellé puis incarcéré à la prison de la Santé.

Le Parisien précise que, suite à sa condamnation à une peine aménageable, le rappeur a été contacté par courrier pour évoquer cet aménagement de peine mais n'a jamais donné réponse. Le juge d'application des peines aurait de ce fait décidé de "mettre à exécution la peine". Mais l'avocat de Mister You assure que ce dernier n'a jamais reçu de courrier et n'était donc pas au courant qu'il risquait la prison. "La mise à exécution de cette peine sans convocation préalable est une folie procédurale. C'est une honte sur le plan humain dans un contexte où mon mandat a vu naître ses jumeaux il y a trois semaines. Nous utiliserons toutes les voies de droit pour permettre sa remise en liberté dans les plus brefs délais." précise Me Robin Binsard. L'avocat a déposé une requête pour un aménagement de peine et une audience est fixée au 21 septembre, précise le journal.