Mister You condamné à 24 mois de prison après sa pub snap pour un point de deal

L'affaire avait fait parler en février 2019. Mister You, Younes Latifi de son vrai nom, avait été placé en garde à vue suite à une vidéo postée sur son compte Snapchat. Le rappeur avait posté des images où il se filmait en train de fumer du cannabis et où il vantait les produits de dealers de Villejuif. En première instance fin 2019, Mister You avait été condamné à un an sous bracelet électronique et avait été reconnu coupable d'acquisition de stupéfiants. Son avocat avait décidé de faire appel de cette condamnation.

Mister You condamné en appel

Ce mardi 9 mars, le dossier était donc de retour devant la justice. Si Mister You a été relaxé de la condamnation pour acquisition de stupéfiants, il a été condamné à 24 mois de prison aménageable pour sa vidéo. Lors de son premier procès, la star de la musique avait expliqué avoir regretté la publication de cette vidéo qu'il avait qualifiée de "connerie" et de "pure bêtise". Comme le souligne l'AFP, les forces de l'ordre ont estimé que la vidéo postée par le rappeur avait pour but de faire la promotion du point de deal (à l'époque l'un des plus importants du sud de Paris) pour faire remonter les ventes. Il aurait s'agit d'une "démarche marketing bien orchestrée" avait confié un enquêteur.

Son avocat réagit

Suite à cette nouvelle condamnation, l'avocat de Mister You, Robin Pinsard, a réagi. "Il s'agit d'un arrêt incohérent : on relaxe d'une infraction, sans en tirer les conséquences sur la peine" a-t-il fait savoir à l'AFP. Il a également annoncé qu'il allait se pourvoir en cassation, c'est-à-dire lancer un nouveau recours contre cette condamnation.