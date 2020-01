Miss : un homme rêve de devenir Miss France dans une bande-annonce touchante

Miss France a de la concurrence

Clémence Botino vient tout juste d'être élue Miss France 2020, mais Alex a bien l'intention de lui prendre sa couronne cette année. Qui ? Il s'agit du héros de Miss, un film réalisé par Ruben Alves (La cage dorée), porté par Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty ou encore Thibault de Montalembert et Stéfi Celma.

Depuis qu'il est petit, Alex n'a qu'un seul rêve : devenir Miss France. Une mission impossible pour un garçon ? Pas forcément. Désormais âgé de 24 ans, le jeune homme va profiter d'une rencontre imprévue et du soutien d'une famille recomposée en or pour "partir à la conquête du titre, de sa féminité et surtout, de lui-même", en même temps qu'il tentera de survivre aux coulisses de ce monde avec son secret.

Un sujet fort traité avec justesse

Un sujet étonnant mais quasiment d'actualité, qui nous promet un résultat particulièrement cool à l'écran. On peut le découvrir dans la première bande-annonce (voir dans notre diaporama), Miss aura tout d'une comédie dramatique feel good. Malgré un thème fort et un message important, le traitement de cette histoire ne devrait pas empêcher l'humour et la bonne humeur de s'inviter.

L'exploration d'une féminité qui s'annonce émouvante au travers des coulisses mouvementés et passionnants d'un célèbre concours, difficile de ne pas être intrigué. Rendez-vous donc le 11 mars 2020 pour découvrir Miss au cinéma.