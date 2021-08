Miss France 2022 : des candidates harcelées par un homme, une plainte déposée

Miss France 2022 : des Miss harcelées par un homme d'Aix-en-Provence

Alors qu'Amandine Petit qui a été élue Miss France 2021, serait en couple, plusieurs candidates pour l'élection Miss France 2022 ont été harcelées comme l'a révélé Midi Libre. C'est un quadragénaire, originaire d'Aix-en-Provence, qui auraient envoyé des lettres harcelantes sur des feuilles A4 à plusieurs Miss des comités Miss Provence et Miss Languedoc-Roussillon. Cela dure depuis 2 ou 3 mois. Le comité Miss Languedoc-Roussillon a porté plainte pour harcèlement contre cet individu, qui serait très entreprenant.

"Le problème, c'est qu'il n'en est pas à son premier coup d'essai" a expliqué Thierry Mazars, le responsable du comité Miss Languedoc-Roussillon. "Depuis 2 ou 3 mois, il multiplie les courriers de ce type en les adressant à plusieurs candidates". Marion Ratié, la nouvelle miss Languedoc-Roussillon, "doit être la 5ème ou la 6ème dont il tombe 'amoureux'. Et on compte une quinzaine de courriers similaires sur le comité miss Provence. C'est ce qui nous a alertés" a-t-il ajouté.

Des courriers de harcèlement où l'homme parle de son argent et promet des gros achats

Thierry Mazars a partagé des messages envoyés aux Miss par cet homme. "Marion, je suis venu te voir à Beaucaire le 1er août pour ton élection de miss Languedoc-Roussillon. Je n'ai pas eu la possibilité de te parler. Je te contacte car je suis célibataire, ingénieur et beau garçon, et je cherche une copine, et pourquoi pas la femme de ma vie..." a-t-il notamment écrit. Un message déjà particulièrement malaisant et bizarre.

"Je suis propriétaire d'un appartement de 70 m2 à La Gardiole d'une valeur de 300 000 €. Et je viens d'acheter un T5 d'une valeur de 700 000 €. La construction a commencé, il me sera livré dans le premier trimestre 2022. Je te joins la photocopie de l'appartement où je voudrais qu'on habite ensemble tous les deux" avait-il aussi déclaré en parlant de son argent et en faisant du chantage, "Si tu viens habiter avec moi dans cet appartement, je t'achèterai une BMW série 1 d'une valeur de 66 130 € dont je te joins aussi les photos. On choisira la couleur extérieure ensemble".

En 2017, un homme avait été "pressant" avec Miss... et il se trouve qu'il avait tué quelqu'un

Des anciennes Miss avaient aussi étaient harcelées en 2017. Un homme s'était fait passer pour un photographe et était "très entreprenant et pressant avec des candidates". Il avait même essayé d'entrer dans les loges sans autorisation. L'inconnu avait été bloqué par la sécurité et avait été viré de là. Et "3 ou 4 jours après, on a appris qu'il avait tué de sang-froid et de plusieurs coups de couteau un retraité palavasien de 60 ans à la suite d'un coup de folie" a révélé Thierry Mazars.

C'est pourquoi pour éviter tout nouveau danger, la sécurité a été renforcée pour l'élection Miss Cévennes, ce dimanche 15 août 2021, à Saint-André-de-Valborgne dans le Gard.