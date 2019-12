Miss France 2020 : pourquoi Miss Nord-Pas-de-Calais ne s'est pas exprimée suite à son élimination

Outre le fait que Lou Ruat, Miss Provence, n'ait pas été élue Miss France 2020 alors qu'elle était la favorite du jury et du public, l'élection Miss France qui a eu lieu le 14 décembre dernier est à l'origine d'une autre polémique : Florentine Somers, Miss Nord-Pas-de-Calais également parmi les favorites, n'a même pas été sélectionnée dans le top 15, ce qui a provoqué l'incompréhension générale.

Miss Nord-Pas-de-Calais silencieuse après son élimination

Certains ne voient pas d'autres explications que d'imaginer qu'elle soit à l'origine de la mauvaise ambiance entre les Miss et que c'est pour cette raison qu'elle n'a pas été prise. Alors que Lou Ruat reconnaissait son "franc-parler", Sylvie Tellier calmait le jeu en disant que c'était une jeune femme "très touchante". Si Florentine Somers est très active sur Instagram, elle est restée silencieuse au sujet de son élimination et de ces rumeurs.

Pourquoi Florentine Somers n'a pas encore accordé d'interview

Le délégué régional des Miss du Nord-Pas-de-Calais a expliqué à Télé Loisirs pourquoi elle n'avait encore accordé aucune interview : "Si Miss Nord-Pas-de-Calais n'a pas accordé d'interviews depuis samedi, c'est tout simplement que Florentine avait vraiment besoin de se reposer, et de se poser, après un mois de préparation et de répétitions spécialement intensives la dernière semaine, et après avoir assuré une belle prestation scénique dans un spectacle où elle a tout donné, pour vivre à fond cette expérience unique, exceptionnelle, de participer à un prime sur TF1". Après avoir vécu un mois avec les autres candidates et après un séjour prolongé à Marseille, la Miss a pu enfin retourner chez elle hier. Selon le délégué, Florentine Somers devrait accorder des interviews une fois de retour dans son Nord natal.