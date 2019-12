Miss France 2020 : Miss Nord-Pas-de-Calais évincée à cause de son comportement ?

Depuis l'élection de Clémence Botino en tant que Miss France 2020 le 14 décembre dernier, les critiques continuent d'affluer sur les réseaux sociaux. De nombreux téléspectateurs auraient préféré voir Miss Provence, qui est arrivée 1ère dauphine, remporter la couronne et l'écharpe. D'autant que Clémence Botino n'était pas non plus la préférée du jury. D'autres ne comprennent pas pourquoi Florentine Somers, la Miss Nord-Pas-de-Calais, a été éliminée dès le début et n'était pas dans le top 15 alors qu'elle figurait également parmi les favorites du concours.

Miss Nord-Pas-de-Calais évincée à cause de son comportement ?

Ne voyant pas d'autres raisons pour expliquer pourquoi elle n'a pas été sélectionnée, certaines rumeurs disent que c'est à cause de son mauvais comportement. Et pour cause, Rachel Legrain-Trapani balançait sur des rivalités entre les Miss sur le plateau de TPMP People : "Ça reste un concours, ça reste des filles... Donc il y a forcément des rivalités. Il y a des filles qui viennent pour la gagne, on le sent tout de suite..." Une mauvaise ambiance que Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France, confirmait au Parisien : "C'était principalement de la mauvaise camaraderie avec des tentatives de déstabilisation, des petites vacheries. Lorsque c'est tendu dans un groupe, les filles qui sont un peu fragiles le prennent automatiquement plus à coeur".

Sylvie Tellier répond et défend Florentine Somers

Alors Florentine Somers était-elle à l'origine de ces tensions ? Si Lou Ruat confiait sur NRJ que "Ce qui peut déplaire c'est son franc-parler", Sylvie Tellier a répondu auprès de nos confrères de Télé Loisirs : "Florentine Somers, j'ai été à son élection, c'est une jeune femme très jolie, très touchante, qui a un parcours de vie pas facile et j'ai été ravie de l'avoir dans cette élection. Peut-être que son aventure et son karma n'étaient pas de devenir Miss France mais je suis sûre que plein de belles choses l'attendent..." Pourquoi n'a-t-elle pas été prise dans le top 15 ? "Elles méritaient toutes d'être dans le top 15, elles ont leur tempérament, leur personnalité. Après la beauté, c'est très subjectif".