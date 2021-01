Miraculous : Ladybug et Chat Noir vont débarquer en manga au Japon

Un succès à la française

Miraculous : les aventures de ladybug et Chat Noir (oui, c'est extrêmement long comme titre) est l'un des dessins animés les plus appréciés chez les plus jeunes ces dernières années. Et comme le prouvent régulièrement les décors de la série, il s'agit (Cocorico) d'une création française signée Thomas Astruc et Jeremy Zag !

Pourtant, les aventures de Marinette et Adrien - qui passent leur temps à sauver le monde contre les agissements maléfiques de Papillon, ne sont pas uniquement adorées des Français. Grâce à sa co-production avec la Corée du Sud et le Japon, et via sa diffusion sur les plus gros groupes du monde (Nickelodeon, Disney Channel, Netflix...), Miraculous connait au contraire un véritable succès international, ce qui lui a notamment permis de remporter un Teen Choice Awards en 2018.

Miraculous débarque en manga

Et la bonne nouvelle, c'est que cette success story n'est pas près de prendre fin. Tandis qu'une saison 4 (dont le planning de production a été chamboulé par l'épidémie de Covid-19, comme tant d'autres séries) est prévue pour cette année, Miraculous va également bientôt voir son univers se décliner... en manga. Cela a récemment été annoncé, c'est le 26 janvier 2021 que le premier chapitre (édité par Kodansha) sera publié dans le Monthly Shonen Sirius.

Peu d'infos sont actuellement connues sur ce projet - qui était dans les cartons depuis près de 5 ans, mais quelques images ont déjà été dévoilées (voir ci-dessous) et c'est plutôt prometteur. Il faut dire que cette déclinaison a tout d'un aboutissement pour la licence tant elle emprunte énormément de choses aux mangas, que ce soit via ses graphismes ou son univers. On a désormais hâte de découvrir tout ça !