Milla (Les Marseillais) balance une bombe sur Benjamin et Victoria : Marine choquée (EXCLU VIDEO)

Benjamin Samat et Victoria Mehault se kifferaient-ils en secret ? Difficile d'y croire puisque les deux candidats ne se sont jamais rapprochés devant les caméras. Tout se serait apparemment passé en off entre eux. La rumeur, selon laquelle ils se seraient embrassés lors d'une soirée à Marseille, a d'ailleurs fait le tour de la villa dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5.

Un gros rapprochement en off entre Benjamin Samat et Victoria ?

Une rumeur qui a bien évidemment surpris Paga, l'ex de Victoria, et Marine El Himer... et ils ne sont pas au bout de leurs surprises. Pour preuve, dans un extrait exclu du cross de W9, à découvrir sur PRBK, Milla Jasmine balance à Marine El Himer que Benjamin Samat et Victoria Mehault auraient dormi ensemble au début de l'aventure : "Je n'arrive pas à y croire. Quand j'ai demandé à Benjamin s'il y avait eu un rapprochement avec Vivi, il m'a toujours juré que non et là, on vient me rapporter ça. Je suis un peu choquée", avoue la soeur jumelle d'Océane El Himer.

Alors, l'ex d'Alix a-t-il réellement passé une nuit avec Victoria ou cette histoire a été inventée de toutes pièces pour faire des problèmes ? Quelle sera l'explication de Benjamin Samat, serait aujourd'hui en couple avec Maddy Burciaga ? Ne manquez pas la suite dans l'épisode inédit des Marseillais VS Le reste du monde 5 du vendredi 9 octobre 2020.