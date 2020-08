Miley Cyrus et Cody Simpson, la rupture ?

Entre Miley Cyrus et Cody Simpson, c'est fini ! Amis depuis 2015, l'ex-star de Disney Channel et le chanteur australien se mettaient en couple en octobre 2019, seulement quelques mois après la séparation entre l'ex-star d'Hannah Montana et Liam Hemsworth. Mais après 10 mois de relation, la chanteuse aurait rompu depuis quelques semaines à en croire TMZ...