Miley Cyrus critiquée après son divorce avec Liam Hemsworth, elle répond

Après 10 ans de relation et seulement 8 mois de mariage, Miley Cyrus et Liam Hemsworth annonçaient leur rupture. Si c'est le frère de Chris Hemsworth qui a demandé le divorce en août 2019, invoquant des "différends irréconciliables", les fans en ont surtout voulu à la chanteuse de Wrecking Ball. En cause ? Le fait qu'elle semble être très vite passée à autre chose. Le divorce n'était pas encore acté qu'elle était aperçue avec Kaitlyn Carter puis Cody Simpson, avec qui elle aurait rompu cet été.

Miley Cyrus revient sur son divorce avec Liam Hemsworth

Les médias se sont déchaînés et celle qui a joué dans Black Mirror l'a mal vécu, comme elle l'a confié lors d'une interview pour le podcast de Joe Rogan Experience : "Ce qui était difficile, ce n'était pas le fait que moi et quelqu'un que j'aimais nous soyons rendu compte qu'on ne s'aimait plus de la même manière comme avant. Ca je peux l'accepter. Mais ce que je ne peux pas accepter, c'est qu'on me fasse passer pour la méchante et tous les articles qui allaient dans ce sens."

"Je ne peux pas accepter qu'on me fasse passer pour la méchante"

Miley Cyrus ne comprend pas pourquoi on s'en est pris à elle de la sorte : "Je trouve ça fou que les gens ne se rendent pas compte qu'il a pu y avoir une période qu'ils n'ont pas aperçue qui a provoqué cette situation. Genre c'est pas comme si un jour j'étais heureuse et le lendemain tu roules des pelles à ta copine en Italie. N'importe quoi !". D'autant que, de son côté, Liam Hemsworth aurait eu une histoire de courte durée avec Maddison Brown, vue dans Dynastie, avant d'être aperçu en compagnie avec la mannequin Gabriella Brooks.