Hannah Montana : une star de Gossip Girl a failli piquer le rôle à Miley Cyrus

C'est en 2006, alors qu'elle n'avait que 14 ans, que Miley Cyrus s'est fait connaître du grand public. Cette année-là, Disney Channel diffusait en effet le premier épisode d'une série qui allait devenir immédiatement culte dans le monde entier : Hannah Montana.

98 épisodes et un film plus tard, la chanteuse et comédienne est désormais l'une des plus grandes stars dans le monde avec notamment 7 albums studio au compteur qui comptabilisent des dizaines de millions de ventes et de nombreuses récompenses. Un destin hors du commun qui vient justement récompenser son talent, mais qui aurait pu être totalement différent.

>> Hannah Montana fête ses 15 ans : le avant/après des acteurs de la série culte <<

La directrice de casting répond à une rumeur sur Hannah Montana

A l'occasion d'une vidéo postée sur TikTok, Linda London - la directrice de casting d'Hannah Montana à l'époque, a souhaité réagir à une rumeur qui laissait entendre que la chanteuse Belinda Peregrín Schüll faisait partie des trois finalistes qui étaient en compétition pour le rôle principal.

Elle l'a révélé, si la jeune femme - que l'on a pu voir dans le film Baywatch : Alerte à Malibu, a effectivement passé un casting, elle n'a en réalité jamais été dans le Top 3. Au contraire, au côté de Miley Cyrus, ce sont deux autres artistes bien connues des fans qui étaient présentes.

Miley Cyrus était en compétition avec deux autres actrices cultes

Au programme ? Ce sont Daniella Monet et Taylor Momsen qui étaient également grandement envisagées pour ce projet. Et si les deux actrices n'ont finalement pas été gardées, elles ont heureusement su rebondir de la meilleure des façons. Ainsi, la première a finalement eu le droit à sa série sur Disney Channel avec son rôle de Trina dans Victorious, tandis que la seconde a par la suite tapé dans l'oeil des créateurs de Gossip Girl qui lui ont offert le rôle de Jenny Humphrey. On a connu pire comme rebond.

Le plus amusant là-dedans, c'est que l'on constate que Linda London avait bien cerné les personnalités des actrices quand on voit à quel point Miley Cyrus et Taylor Momsen partagent quelques similitudes avec une volonté féroce de ne pas se laisser enfermer dans des étiquettes et de faire vivre leur petit côté rebelle nécessaire à leur épanouissement et créativité.