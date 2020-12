Miley Cyrus bientôt en couple avec Harry Styles ? "Ca serait logique" d'après la star

2021 n'est pas encore arrivée, mais cette nouvelle année pourrait nous réserver de nombreuses surprises. Comme quoi ? Un possible couple Miley Cyrus et Harry Styles. L'interprète de Midnight Sky (tirée de l'album Plastic Hearts) a confessé être attirée par l'ex-membre des One Direction.