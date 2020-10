Hannah Montana, un reboot en approche ? Miley Cyrus s'impatiente !

Miley Cyrus dit oui à un reboot de Hannah Montana !

Après Lizzie McGuire, Phénomène Raven et peut-être Les Sorciers de Waverly Place, la série Hannah Montana aura-t-elle aussi le droit à un reboot ? Les fans ne sont pas du tout contre cette idée puisqu'ils espèrent le retour de la création Disney Channel depuis plusieurs années maintenant.

Ils prennent leur mal en patience tout comme... Miley Cyrus ! Eh oui, la chanteuse aimerait beaucoup se glisser de nouveau dans la peau de Hannah Montana et ne compte pas lâcher l'affaire : "A un moment donné, je vais vraiment sortir la perruque du placard", a confié Miley Cyrus, qui a divorcé de Liam Hemsworth, durant une interview sur Nashville's 107.5 The River.

"J'aimerais vraiment la ressusciter à un moment donné"

Ce n'est pas la première fois que l'interprète de Wrecking Ball partage son envie de voir un reboot de Hannah Montana sur le petit écran : "Vous savez quoi, honnêtement, j'essaie de mettre cette perruque tout le temps. (...) J'aimerais vraiment la ressusciter à un moment donné. Elle a besoin d'un grand relooking parce qu'elle est un peu coincée en 2008, donc nous devrons aller faire du shopping avec Miss Montana", a avoué Miley Cyrus au moins d'août dans l'émission de radio Carolina With Greg T In The Morning Show.