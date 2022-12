Miguel Bernardeau (1899, Elite) célibataire ? Ce serait fini avec sa célèbre chérie chanteuse

Comme le soulignent plusieurs médias, Miguel Bernardeau et Aitana sont apparus plutôt froids l'un envers l'autre lors de différentes interviews pour la presse espagnole. Le site Lectures a même expliqué que l'acteur aurait quitté leur domicile pour retourner vivre chez sa mère, et Aitana a récemment déclaré vivre seule Des déclarations qui laissent peu de place au doute. Pourtant, Aitana et Miguel Bernardeau ont décidé de faire comme d'habitude : ne rien dire. "Je vais très bien. Vous savez que je ne parle jamais de ma vie et ça ne sera pas différent aujourd'hui (...) En ce qui concerne ma vie privée, je ne vais rien dire" a-t-elle lâché dans une interview.

Ça nous rappelle un autre couple espagnol : Jaime Lorente et Maria Pedraza. Les deux stars d'Elite et La Casa de Papel n'avaient jamais confirmé leur rupture, et sont depuis recasés chacun de leur côté. L'interprète de Denver a même une petite fille avec une costumière de la série Netflix.