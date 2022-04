Michou victime d'un piratage, sa chaîne YouTube supprimée par erreur : "c'est un peu inquiétant"

Youtube supprime sa chaîne par erreur

Ce lundi 11 avril 2022, deux jours après ce piratage, c'est une autre mauvaise surprise qui s'est abattue sur Michou. Et une bien pire cette fois. Comme on peut le découvrir en parcourant YouTube, sa chaîne a tout simplement été supprimée de la plateforme. En cause ? Ce hacking aurait été accompagné de quelques actes malveillants sur la chaîne qui seraient allés à l'encontre du règlement de YouTube et qui auraient été sanctionnés de façon robotisée. "Les lives qui ont été faits sur ma chaîne par le hackeur ne sont pas conformes aux règles YouTube. Le robot a supprimé les lives et je me suis pris plein de strikes d'un coup et je me suis fait bannir", a expliqué le pote d'Inoxtag.

Cependant, là encore on vous rassure, la situation ne devrait pas s'éterniser, "C'est une erreur qui a été faite de la part du robot car, moi, je n'ai rien fait de mal. (...) J'ai envoyé encore une fois un mail au mec de YouTube, on va voir ce qu'il se passe, si j'ai des nouvelles." Malgré tout, et tout logiquement, Michou riait jaune en ce début de semaine face à cette succession de problèmes et l'incertitude autour de sa chaîne, "Vous allez sur YouTube, vous tapez Michou, ça n'existe plus. J'existe plus. (...) Une contre-attaque d'Elon Musk. Putain il est trop fort. (...) Mais, en vrai, c'est quand même un peu inquiétant cette histoire. Putain, j'en ai marre".

D'ici là, Michou a toujours sa chaîne secondaire, sa chaîne Twitch, son compte Instagram et même TikTok pour continuer de divertir ses millions de fans. C'est toujours ça...