Michou stressé mais au taquet avant Danse avec les stars 2021 : "Je vais tout faire pour réussir"

Le 17 septembre prochain, Michou se lancera dans une nouvelle aventure très spéciale. Alors que le jeune homme de 19 ans est déjà un vidéaste incontournable sur YouTube (6,4 millions d'abonnés) et a fait ses premiers pas avec succès dans le monde de la musique l'an passé avec son EP My Life, le compère de Inoxtag va finalement intégrer le casting de Danse avec les stars 2021.

Michou face à son plus gros défi

Une participation qui lui permettra de retrouver Wejdene, avec qui il a déjà collaboré par le passé, mais qu'il appréhende aussi. "Je ne sais pas comment je vais le vivre, c'est hyper stressant", a-t-il en effet confessé auprès de Purepeople. La raison d'une telle nervosité ? Il a "la peur de ne pas réussir" et de se laisser dévorer par la puissance des primes, "Tu te retrouves livré à toi-même avec ta partenaire, face à un jury, face à un public en direct sur TF1".

Oui, si Michou a toujours parfaitement réussi ce qu'il a entrepris jusqu'à présent, sa présence dans DALS pourrait bien représenter son plus gros défi. "Quand je regarde l'émission, que je vois les gens danser, les participations, je me dis qu'ils sont trop forts. J'ai du mal à m'imaginer réussir à faire ce qu'on doit faire", a-t-il révélé.

Le vidéaste prêt à tout donner

Néanmoins, ne vous inquiétez pas, Michou ne compte pas baisser les bras. Conscient de sa responsabilité vis-à-vis de sa partenaire, "Elle est à fond dedans, elle est compétitive et veut aller loin, et je me dis que si je fais une erreur et qu'on est éliminés, je vais tellement m'en vouloir", le vidéaste - qui a déjà "hâte d'y être" est bien décidé à tout donner pour nous impressionner, "On va s'entraîner pour, je vais tout faire pour réussir".

Et il le sait, il pourra compter sur ses fans pour l'encourager. Malgré une importance réduite du public par rapport aux éditions précédentes, Michou sait qu'il n'abordera pas cette aventure en solo, "C'est vrai que j'ai une communauté hyper forte, hyper engagée, il y a moyen que ce soit un avantage".