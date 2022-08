Mes premières fois saison 3 : stop ou encore, faut-il continuer la comédie teen de Netflix ?

Une suite toujours addictive

Ça fait un an qu'on l'attendait et franchement, on n'a pas été déçus devant les épisodes de la saison 3 de Mes premières fois ! Dès les premières minutes, on est de nouveau dans le bain et de retour au lycée de Sherman Oaks pour notre plus grand bonheur. Ces nouveaux épisodes sont dans la lignée des précédents avec des punchlines mémorables et de belles évolutions pour nos personnages préférés. Chacun à l'occasion de briller dans ces 10 nouveaux épisodes qui filent à 100 à l'heure. Car, comme quand on était ados, tout va très vite. Les histoires se font et se défont (ce qui va sûrement faire débat sur les réseaux) mais l'âme de la série est bien toujours là.

>> Mes premières fois : le lien de la série Netflix avec Desperate Housewives <<

Elle a toujours été au centre de l'action et encore une fois, Devi est plus que jamais la star de cette saison 3 de Mes premières fois. Si, évidemment, elle continue à vivre à travers ses crushs, le personnage gagne en maturité et nous offre aussi de beaux moments d'émotion. Sa famille est également toujours de la partie et continue de nous faire rire, surtout sa grand-mère ! De nouveaux personnages débarquent aussi pour faire bouger les choses et on ne s'en plaint pas !

La saison 3 de Mes premières fois prouve qu'elle a encore des choses à dire, même si la fin se rapproche dangereusement : il a déjà été annoncé que la saison 4 sera la dernière. Et ça commence à se sentir dans le dernier épisode de la saison 3 qui semble déjà commencer à clôturer certaines histoires. On n'a pas hâte d'être à la fin...