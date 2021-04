Mental : une saison 3 est-elle possible ? "Rien n'est arrêté"

Après une saison 1 très réussie, Mental a le droit à une saison 2 sur France tv.slash avec toujours Constantin Vidal, Louis Peres et Lauréna Thellier, mais aussi avec de nouveaux acteurs, tels que Déborah Lukumuena (Max), Julien Lopez (Harmattan) et Benoît Blanc (Guillaume Bourdon) et le retour de Alicia Hava, après la mort de Mélodie. Cette suite est surtout marquée par l'évolution du personnage de Hippolyte (Léo Grêlé) et le sujet des troubles alimentaires. Une suite tout aussi poignante que la première saison. La saison 3 sera-t-elle aussi forte ?

Une saison 3 de Mental avec de nouveaux acteurs ?

Déjà, est-ce qu'il y aura une saison 3 de Mental ? Le dernier épisode de la saison 2 laisse peu d'espoir sur une suite, mais les confidences de Sened Dhab, directeur de la fiction numérique de France TV, devraient réconforter les téléspectateurs : "Pour le moment, on réfléchit à comment faire une saison 3, mais rien n'est arrêté", a-t-il confié aux journalistes, dont PRBK, lors d'une conférence de presse.

Il se pourrait même que la série continue avec des acteurs différents : "Nos personnages principaux arrivent à un terme de leur parcours aux Primevères. On a le sentiment que eux ont raconté ce qu'ils avaient à raconter, mais ça ne veut pas dire que le sujet soit épuisé. Skins a été construite comme ça", ont expliqué les scénaristes, Marine Maugrain-Legagneur et Victor Lockwood, avant d'ajouter : "Malgré notre amour pour eux, ça aurait été plus tout à fait juste de réfléchir à comment les garder à tout prix aux Primevères. Ils ont vécu ce qu'on avait à leur faire vivre." Marvin, Max, Estelle et Simon ont donc fait leur temps aux Primevères...