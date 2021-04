Mental saison 2 : Mélodie de retour après sa mort, Alicia Hava réagit

Le retour de Mélodie dans Mental saison 2 était-il prévu ?

C'est la grosse surprise de la saison 2 de Mental : le retour de Mélodie après son suicide ! Alors oui, l'adolescente est réellement morte, mais les scénaristes ont décidé de le faire revenir dans la tête de Marvin (Constantin Vidal), pour appuyer encore plus son trouble psychologique. Mélodie est donc toujours présente : "On savait que la saison 2 traiterait de la disparition de Mélodie. Il n'était pas question de faire disparaître Mélodie et de ne pas voir l'après", expliquent les scénaristes, Marine Maugrain-Legagneur et Victor Lockwood, lors d'une conférence de presse.

Ce come-back surprise a d'ailleurs été réfléchi dès la fin de la saison 1 : "On avait très envie que cette absence soit représentée à l'écran, mais au moment où on a écrit la mort de Mélodie, on ne savait pas comment la faire revenir. Le personnage de Mélodie et le geste dramatique qu'elle a fait court tout le long de la saison 2. On a voulu que ce soit un élément fondateur, on voulait traiter du deuil et jouer sur le manque. Le groupe est déséquilibré par cette absence. C'est quelque chose très difficile à verbaliser notamment pour Marvin et Simon. Mélodie a fait partie d'eux et c'est encore le cas malgré sa disparition."

Alicia Hava réagit à son come-back

De son côté, Alicia Hava révèle qu'elle n'était pas au courant de son retour dans Mental saison 2, sur France tv.slash : "Je ne savais pas que c'était prévu de me faire revenir en saison 2. J'étais très heureuse que Marine et Victor écrivent pour moi et de refaire partie de cette aventure. C'est un rôle qui m'a beaucoup marqué. La saison 2 est encore mieux que la saison 1. Je n'étais pas tout le temps là pendant le tournage et comme vous, j'ai découvert quelques épisodes. j'étais agréablement surprise, je suis très fière de ce qu'on a fait."

Elle poursuit : "Je l'ai incarnée comme si elle était toujours vivante. On ne voulait pas jouer Mélodie comme si c'était un fantôme, on voulait une illusion très concrète surtout par rapport au personnage de Marvin." Et puis, Mélodie peut observer en toute discrétion les nouveaux personnages, Max (Déborah Lukumuena), Harmattan (Julien Lopez) et Guillaume Bourdon (Benoît Blanc) ainsi que l'évolution de Hippolyte (Léo Grêlé).