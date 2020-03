Mennel (The Voice) de retour 2 ans après la polémique : "Je ne regrette rien"

"J'apprends à vivre avec"

Dans la saison 7 de The Voice sur TF1, Mennel avait interprété le tube Hallelujah de Leonard Cohen lors des auditions à l'aveugle. La candidate avait fait se retourner les quatre coachs de l'émission présentée par Nikos Aliagas (qui étaient alors Florent Pagny, Zazie, Mika et Pascal Obispo). Mais à l'époque, plusieurs twittos n'avaient pas apprécié qu'elle porte un turban et surtout, avaient fait ressortir des commentaires jugés polémiques qu'elle avait posté sur Twitter.

A cause du scandale qui avait pris beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux, Mennel avait quitté The Voice. Deux ans après le bad buzz, la chanteuse est revenue sur cette affaire sur le plateau de Balance ton post, ce jeudi 5 mars 2020 sur C8. "Je ne regrette rien" a-t-elle déclaré à Cyril Hanouna et son équipe : "Je prends les choses comme elles viennent et j'apprends à vivre avec...".

Mennel a quitté la France pour "s'apaiser"

L'ex-candidate de The Voice 7 s'est depuis mariée et vit loin de la France avec son époux. Une nouvelle vie pour Mennel qui a expliqué. "J'ai eu une opportunité de partir de France pendant un petit moment, et ça m'a apporté une certaine sérénité". "Le voyage c'est mon échappatoire, j'aime énormément voyager, ça m'inspire dans ma création artistique. (...) Ce n'est pas une question de pays, c'est une question de paix intérieure, et j'ai cherché à m'apaiser" a-t-elle précisé.

Mennel a aussi ajouté : "Je veux juste être moi-même, présenter ce que je sais faire, et c'est tout. Si on aime, on suit, si on n'aime pas, on prend pas". Elle compte sortir de nouvelles chansons prochainement.