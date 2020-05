Mélodie (Mariés au premier regard 2020) superficielle, hautaine et coincée ? Elle répond

10 mois après la fin du tournage de la saison 4 de Mariés au premier regard, Mélodie a décidé de mettre cartes sur table. Vivement critiquée lors de sa participation au programme de dating et accusée d'être froide, blessante, coincée, ou encore pas honnête, elle répond aujourd'hui aux préjugés que les internautes peuvent avoir sur elle. Dans une longue story Instagram, celle qui a divorcée d'Adrien répond une nouvelle fois à ceux qui trouvent qu'elle a joué un rôle et pensent qu'elle n'a pas été honnête : "Est-ce qu'on a regardé la même émission ou pas ? S'il y a bien une qualité que j'ai, c'est l'honnêteté, la transparence et la franchise. Oui je dois mettre les formes. Je crois que j'aurais choisi un autre rôle."

Accusée d'être froide, blessante, coincée, hautaine...

Elle tacle à nouveau la production : "La production a bien profité de mon côté entier donc j'aurais fait d'autres choix, plus stratégiques." Elle insiste : "Je suis une personne très honnête, je dis ce que je pense, que ça plaise ou non. Après il faut que j'apprenne à mettre les formes, c'est une évidence." Elle reconnaît avoir pu être blessante par moment, notamment envers Adrien : "Quand je suis en colère et énervée, je peux avoir des paroles qui dépassent ma pensée et je peux appuyer là où ça fait mal. Je sais que c'est un vilain défaut. Déjà, j'en ai conscience, c'est un premier pas, mais j'ai envie de dire qu'on est tous là pour s'améliorer, que personne n'est parfait."

... Mélodie répond aux préjugés

Alors que certains la trouvent froide et sans coeur, elle se défend : "J'ai mes sensibilités, mes fragilités, mes faiblesses, donc ceux qui pensent que je suis un coeur de pierre, vous n'avez rien compris". Au contraire, elle affirme être bienveillante : "Je suis bienveillante, je vais faire en sorte que les personnes que j'affectionne soient bien, heureuses. Je n'ai même pas besoin de me justifier parce que les personnes concernées le savent". Accusée d'être également coincée, celle qui est aujourd'hui célibataire se justifie : "Si vouloir prendre son temps, avoir des valeurs, se respecter et ne pas se donner au premier venu, c'est être coincé, eh bien je suis fière d'être coincée", assure-t-elle. Elle ajoute : "Oui, j'ai tendance à beaucoup réfléchir et intellectualiser les choses. Par contre, je sais tout à fait lâcher prise et me laisser aller une fois que je me sens bien et que je suis en confiance." Espérons que cette mise au point fasse taire les critiques.