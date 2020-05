Melissa Rauch maman : l'interprète de Bernadette (The Big Bang Theory) a accouché de son 2ème enfant

Melissa Rauch a donc donné naissance au bébé en pleine pandémie de coronavirus. Du coup, c'est sans son mari à ses côtés que l'interprète de Bernadette a dû accoucher. A cause du Covid-19, les hôpitaux doivent en effet respecter des règles strictes. Celle qui fait partie du casting principal de The Big Bang Theory a confié à Glamour qu'à cause de cela elle avait encore plus peur. Car en plus de "l'angoisse d'accoucher", la comédienne avait "la crainte d'être exposée en entrant à l'hôpital pendant une pandémie".

Ce qui a été "très difficile à gérer". "J'ai donc fait de mon mieux pour me préparer à un scénario que je n'aurais jamais pensé affronter" a-t-elle expliqué : "remplir mon sac d'hôpital avec des lingettes désinfectantes et m'entraîner à respirer sous un masque comme si je m'entraînais pour un marathon dystopique".

La star de The Big Bang Theory remercie le personnel soignant

Alors que The Big Bang Theory pourrait bientôt avoir droit à un spin-off, Melissa Rauch a donc tenu à remercier le personnel soignant qui l'a aidée et soutenue durant l'accouchement. "Les mots ne peuvent pas décrire à quel point je suis reconnaissante que ce petit garçon rejoigne notre famille" a-t-elle d'abord déclaré dans son post Instagram, "mais dire que c'est un moment surréaliste pour mettre la vie au monde est un euphémisme".

Puis elle a ajouté : "Son arrivée (celle de son fils Brooks, ndlr) a été rendue possible, en grande partie, par les héros de première ligne - les infirmières et les médecins qui se présentent chaque jour pour s'assurer que la vie continue d'avancer, quelles que soient les circonstances".