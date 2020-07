Mélenchon débarque aussi sur Tiktok et reprend Wejdene, malaise total

TikTok, c'est décidément LE réseau social du moment ! Utilisé jusque là par les plus jeunes, désormais, même les plus âgés s'y mettent. Ce 7 juillet 2020, Emmanuel Macron surprenait tout le monde en postant sa première vidéo TikTok. Pas de danse ni de playback pour le Président de la République, il se contentait simplement de féliciter les bacheliers 2020. Quelques heures plus tard, c'est au tour de Jean-Luc Mélenchon de se lancer sur la plateforme de vidéos.

Quand Mélenchon reprend "Anissa" de Wejdene sur TikTok

S'il a 68 ans, le leader de la France insoumise reste jeune dans sa tête et reprend les paroles d'Anissa, le tube de Wejdene qui rencontre un véritable succès sur le réseau social : "Il t'appelle pour ton bac, toi tu parles à Macron ? Mais moi je m'appelle Mélenchon, tu hors de ma vue. Vas voir ton Parcoursup". Le tout devant la station de métro République, à Paris. En légende, l'homme politique interpelle Jean Castex, le nouveau Premier ministre qui succède à Edouard Philippe : "Eh Jean Castex, à quand la visite officielle sur TikTok ?".

"La gênance est totale"

Si Jean-Luc Mélenchon, qui possède également une chaîne Youtube, pensait parler aux jeunes et être dans la tendance, c'est raté : la vidéo a suscité l'incompréhension ou encore les moqueries des internautes. "La gênance est totale", "pathétique", peut-on lire sur Twitter, ou encore "Rien ne va plus chez Mélenchon", "Je suis perplexe : le plus pathétique c'est qu'on lui propose ce genre de trucs ou qu'il les accepte...", "En fait le comique te va carrément mieux que la politique ou l'économie". Un Twitto ajoute même : "Pour vous Mr Melenchon, ce sera plutôt TokTok !". Force est de remarquer que, malgré ces critiques, la vidéo a tout de même attiré près d'un million de personnes.