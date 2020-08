Mélanie Da Cruz, Ricardo et Nehuda de retour dans LMRDM5 : que sont-ils devenus ?

Mélanie Da Cruz est devenue maman

Ce lundi 31 août 2020, Les Marseillais VS Le reste du Monde 5 débarquent sur W9. L'occasion pour l'émission de marquer le retour d'une ancienne candidate de télé-réalité : Mélanie Da Cruz. Alors qu'elle a été accusée de revenir à la TV pour l'argent, qu'était-elle devenue ? L'ex participante à Secret Story 9 sur TF1, aux Anges 8 sur NRJ12 et à Friends Trip 3 sur NRJ12 avait stoppé sa carrière télévisuelle quelques temps après avoir rencontré l'amour en la personne d'Anthony Martial.

Pendant sa pause, loin du petit écran, Mélanie Da Cruz a fait parler d'elle pour sa relation avec le footballeur, qui dure depuis un bon moment. Celle qui est devenue influenceuse sur les réseaux a fait face à plusieurs clashs avec Samantha Jacquelinet, l'ex de son chéri. Mais depuis 2018, elle vit sur un petit nuage grâce à la naissance de son enfant, un petit garçon prénommé Swan, fils de son amoureux Anthony Martial. C'est donc désormais maman et heureuse en amour qu'elle est arrivée dans l'aventure des Marseillais VS Le reste du Monde 5, prête à remporter la coupe.

Ricardo et Nehuda sont devenus parents

Ricardo et Nehuda font eux aussi partie de la famille du RDM, comme vous avez pu le voir dans le pré-générique des Marseillais VS Le reste du Monde 5. Et comme Mélanie Da Cruz, ils ont délaissé la télé-réalité pour devenir influenceurs. Et comme elle, ils sont aussi devenus parents de leur premier enfant. En 2017, celle qui a participé à The Voice 4 sur TF1 et aux Anges 8 sur NRJ12 a en effet accouché d'une fille prénommée Laïa. Après avoir été accusé de maltraitance sur leur bébé, le couple s'est éloigné des réseaux sociaux.

Mais celui qui avait tourné dans Friends Trip 1, Friends Trip 2 et Les Anges 8 sur NRJ12, dans La Villa des Coeurs Brisés 1 sur TFX et dans Moundir et les Apprenti Aventurier 2 sur W9 et sa moitié sont revenus sur le devant de la scène médiatique. Nehuda a même sorti quelques titres dont Chalala.