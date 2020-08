McDonald's : ce CV inspiré des bornes automatiques est du pur génie

Certains viennent chez McDonald's pour se faire plaisir (combo 280 + McFlurry aux marshmallow/coulis de fraise = la base), d'autres en profitent pour y chercher de l'inspiration. C'est notamment le cas de Thibault Hébert qui s'est tout simplement inspiré de ce restaurant de fast-food afin de créer un CV aussi original que génial.

Un CV bluffant

Prochainement diplômé en école de commerce dans le marketing stratégique et la communication, ce futur ex-étudiant de 24 ans recherche déjà son premier emploi. Le rapport avec Mcdo ? Comme il l'explique au HuffPost, il a récemment découvert une offre en chargé de communication mise en ligne par la chaîne qui matchait en tout point à son objectif professionnel, "Ça correspondait à ce que j'ai fait pendant mon alternance chez Peugeot. (...) Et la meilleure expérience que l'on puisse avoir, c'est de travailler dans une entreprise avec une image reconnue mondialement, mais aussi en France."

Aussi, afin de se démarquer de la concurrence et mettre en avant ses aptitudes, Thibault Hébert a eu la bonne idée de mettre à la corbeille la simple feuille A4 décorée par des templates gratuits trouvés sur Internet et de se rendre chez McDo afin de trouver l'idée ultime. Et c'est en faisant face à l'une des bornes automatiques qu'il a eu un éclair de génie, "Je me suis dit le lendemain, pourquoi je ne ferais pas ça, comme mon travail est lié à l'identité de la marque et à l'expérience clients. Et puis c'est plus facile de représenter une interface numérique en papier qu'un sandwich BigMac par exemple".

Une créativité récompensée

Au total, Thibault Hébert a passé près de 19 heures devant son logiciel Photoshop afin d'en ressortir avec un résultat absolument bluffant. Et sans surprise, son imagination et son travail ne sont pas passés inaperçus. En quelques jours, la mise en ligne de ce CV sur LinkedIn a donné naissance à un véritable buzz avec, à l'heure actuelle, "1,8 million de vues, près de 1500 commentaires et 900 partages", au point de taper dans l'oeil... du fast-food.

A ce jour, le jeune créatif a en effet déjà passé deux entretiens avec McDonald's et saura en septembre s'il a réussi à décrocher ce fameux poste à l'origine de cette incroyable histoire. D'ici-là, Thibault Hébert - qui terminera sa formation en octobre, ne se prend pas la tête, "Je ne me dis pas que dès demain je vais avoir le contrat de mes rêves, je sais garder les pieds sur terre", d'autant plus qu'il le sait, son talent est déjà très demandé ailleurs.

En attendant l'officialisation de cette happy ending, Purebreak vous propose de (re)découvrir ce superbe CV qui, à l'instar d'une véritable borne de McDo, s'étend dans un menu déroulant aussi riche en informations que surprenant de créativité.