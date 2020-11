Maud Garnier (Koh Lanta) : l'ex-aventurière est maman pour la première fois

Est-il plus difficile de participer à Koh Lanta ou d'élever un enfant ? Maud, double candidate emblématique de l'émission (Koh Lanta : Costa Rica en 2002 et Koh Lanta All Star en 2012) va prochainement pouvoir nous dévoiler la réponse. L'ex-aventurière de TF1 vient de l'annoncer sur Instagram, elle est désormais maman pour la toute première fois.

Un premier bébé pour Maud

"Mon petit matelot s'est fait désirer et est arrivé à quai 2 jours après le terme, mardi 17 novembre" a-t-elle ainsi confié sur son compte. Et alors qu'une photo toute mignonne du bébé est venue accompagner son message, Maud n'a pas hésité à révéler le moindre détail concernant son fils. Sa taille ? "50cm". Son poids ? "3,980kg". Son prénom ? "Victor".

Et cet enthousiasme réjouissant de la part de la maman montre à quel point cet enfant était attendu par le couple. En juin dernier, au moment de l'annonce de sa grossesse, Maud sous-entendait en effet que ce joli projet avait mis énormément de temps à se mettre en place. Toujours sur Instagram, elle confessait notamment, "Il en aura fallu des tempêtes et des ajustements de voiles pour que ce petit moussaillon monte à bord ! Encore cinq mois de patience et tu seras à bon port baby boy".

Maud n'a encore jamais eu le droit à une victoire à Koh Lanta, mais un petit Victor, c'est encore mieux !