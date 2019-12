Matthieu Delormeau humilié par Cyril Hanouna dans Baba Noël ? Les internautes s'insurgent

C'est Noël en avance sur C8 ! Ce jeudi 19 décembre 2019, Cyril Hanouna et son équipe se retrouvaient pour un prime spécial "Baba Noël". Au programme, de belles surprises, des cadeaux, mais aussi des blagues qui ne font pas rire tout le monde. C'est d'ailleurs l'une d'entre elle, faite à Matthieu Delormeau, qui a provoqué l'indignation des téléspectateurs.

Matthieu Delormeau piégé et humilié dans Baba Noël ?

Croyant rencontrer une de ses plus jeunes fans, une jeune fille de 11 ans, l'ancien animateur de NRJ12 est tout ému. Mais alors que celle-ci va chercher une photo de lui, il se retrouve aspergé de chocolat. Si cela a bien fait marrer Cyril Hanouna et les autres chroniqueurs, ça a suscité la colère des internautes, qui ont crié à l'humiliation. "Cette blague que vous avez fait à Mathieu Delormeau était humiliante et méchante ! Votre seul but étant d'humilier une personne devant la France entière.", s'insurge un Twitto.

Les internautes s'insurgent

D'autres rappellent que ce n'est pas la première fois que le chroniqueur se fait humilier et rappellent la séquence polémique des nouilles dans le slip : "Je n'aime pas spécialement Matthieu Delormeau, mais ce qu'Hanouna vient de lui faire subir est une honte totale. L'attirer chez une fausse fan (en réalité réelle hater) pour l'asperger de chocolat ? Humiliant, pas drôle et inutile. Pire que les nouilles dans le slip." D'autres reprochent au chroniqueur de ne pas réagir : "Delormeau se fait humilier encore une fois mais il signe et persiste. A croire qu'il aime ça.", "Hanouna devrait être sanctionné pour ses actes envers Delormeau mais il faut aussi que Delormeau apprends à mettre ses limites à ces humiliations." Le CSA va-t-il intervenir une nouvelle fois ?