Mask Singer 4 : Qui est le Dalmatien ? Le jury et les internautes n'ont aucun doute !

Mask Singer 4 a débarqué sur TF1 le 23 août 2022 et l'enquête avance très vite ! Le nouveau jury, composé de Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou et Jeff Panacloc, a déjà démasqué 6 personnages. Le Bébé (Marianne James) et le Pain d'épices (Frédéric Diefenthal) ont été découverts dès le premier prime, tandis que le Koala, interprété par Marion Bartoli et le Génie, qui cachait Yoann Riou ont été éliminés pendant l'épisode 2. L'épisode 3, diffusé ce mardi 6 septembre, a été marqué par la présence de David Hasselhoff, la première star internationale de la saison, cachée sous le costume du Cobra et l'élimination de la Souris, incarnée Laetitia Milot. L'enquête continue pour les 7 candidats toujours en course. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le Dalmatien.

Les indices sur le Dalmatien

- Il a été couronné d'un Molière

- "Ma voix vous a déjà impressionné dans bien des registres"

- Est un personnage "de scène et de musique"

- Sait jouer du piano

- A fait des tournées dans des salles mythiques

- "Un SOS m'a vraiment aidé"

- Une perruque blonde

- Des tubes d'aspirine

- Un casque de scooter

- Un téléphone rouge

- Il adore les chiens, surtout le sien.

- Il est fidèle à sa bande et sa première émission avec laquelle il a enchaîné les bonnes audiences.

- Il a chanté des tubes avec Céline Dion, Ricky Martin et Julio Iglesias.

Les théories des enquêteurs et des internautes

Pour Jeff Panacloc, à qui la prod a demandé de se calmer car il était trop fort, pas de doute, il s'agit de l'humoriste et comédienne Christelle Chollet. Les autres membres du jury sont tous d'accord avec lui et les internautes aussi !

Alors Christelle Chollet est-elle bien cachée sous le costume du Dalmatien ? Affaire à suivre