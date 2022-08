Mask Singer 4 : quelles stars se cachent sous les costumes ? Les premiers indices et théories

Mask Singer 4 c'est parti ! Seulement 3 mois après la victoire de Denitsa Ikonomova, déguisée en papillon, on va enfin pouvoir découvrir les 12 nouveaux costumes de la célèbre émission de TF1, ce mardi 23 août 2022. Cette année, en plus des 12 nouvelles stars candidates et des 2 stars internationales qui joueront le jeu lors d'un prime, TF1 nous propose un tout nouveau jury ! En effet, Alessandra Sublet, Anggun et Jarry sont remplacés par Chantal Ladesou, Vitaa et Jeff Panacloc. Seul Kev Adams conserve sa place chez les enquêteurs et visiblement, ça ne se serait pas passé à merveille cette année. D'après Public, l'humoriste aurait été odieux avec un candidat caché sous un costume d'ours.



Pour nous faire patienter avant d'enfin pouvoir découvrir cette saison qui s'annonce haute en couleur, la chaine a déjà dévoilé 6 des 12 costumes et de nombreux indices. On a donc déjà pu apercevoir le Singe, le Pain d'épices, le Pharaon, la Mariée, le Bébé et le Dalmatien.

Le Bébé et le dalmatien

On apprend que le Bébé et le Dalmatien ont tous les deux remporté un Molière. "Ma voix vous a déjà impressionné dans bien des registres", dévoile le Dalmatien. "Je suis là pour faire le buzz, comme d'habitude !", indique le bébé.