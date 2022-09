Mask Singer 4 : la Souris démasquée, voici l'identité de la star qui était grillée par les internautes

Depuis le 23 août 2022, les téléspectateurs mènent l'enquête pour démasquer les célébrités de Mask Singer 4. Après le Bébé, le Pain d'épices, le Koala et le Génie, on continue les démasquages dans l'épisode 3 avec le Cobra qui a bluffé les internautes et la Souris.

La star qui se cachait sous le costume de la Souris

A la fin de l'émission, c'est donc la Souris qui a dû se démasquer après un ultime face-à-face avec la Mariée. Et son identité était déjà grillée par les internautes : il s'agit de Laetitia Milot ! L'ex-star de Plus belle la vie, vue aussi dans de nombreuses séries sur TF1 a donc donné de la voix pour l'émission animée par Camille Combal. Jeff Panacloc avait donc (encore) raison !