Mask Singer 2 : quelle célébrité est le dragon ? Les indices sur son identité

Les indices sur le dragon

Alors que les premiers indices et théories autour de Mask Singer 2 fusent dans tous les sens sur quelle star se cache derrière quel masque, le dragon fait partie des favoris des internautes. La majorité le trouvent "trop chou" et "mignon", allant jusqu'à l'appeler non pas le dragon mais le "bébé dragon". Côté indices, ils sont beaucoup à avoir remarqué le signe Gémeaux sur le costume. Ce qui collerait donc avec trois des noms qui ont été évoqués par les internautes : Issa Doumbia (né le 10 juin 1982), Jamel Debbouze (né le 18 juin 1975) et DJ Snake (né le 13 juin 1986).

Quant aux indices du portrait du dragon diffusé dans le programme, il y avait une piste d'athlétisme, des allusions au rugby, sans oublier les lieux comme le volcan, le château, un désert... ou encore des menhirs avec des symboles celtiques/bretons. A noter que parmi les possibilités évoquées par les internautes, c'est Yoann Riou qui semble plus plausible par rapport aux indices du portrait puisqu'il est né à Paimpol, en Bretagne et qu'il est journaliste sportif (d'où les références à l'athlétisme et au rugby).