Marvel : c'est officiel, deux des personnages les plus populaires reviennent dans une nouvelle série du MCU

Daredevil à la recherche d'une vieille connaissance

Selon le Hollywood Reporter, Charlie Cox et Vincent D'Onofrio ont rejoint le casting de cette nouvelle série dont le tournage a actuellement lieu à Atlanta. Elle est centrée sur le personnage du même nom vu dans Hawkeye : la super-héroïne sourde Maya Lopez alias Echo, jouée par Alaqua Cox.

Comme l'écrit le Hollywood Reporter, dans Echo, Matt Murdoch aussi connu sous le nom de Daredevil cherchera un ancien allié. Des rumeurs indiquent qu'il s'agirait de Jessica Jones (Krysten Ritter) qui, comme Daredevil et Fisk, est issue de l'univers des séries Marvel anciennement disponibles sur Netflix et apparaît entre autres dans la mini-série The Defenders.

Wilson Fisk au pouvoir ?

Et tandis que Daredevil sera probablement à la recherche de Jessica Jones, son vieil adversaire aura d'autres plans : la rumeur veut que Wilson Fisk, après sa mort apparente à la fin de Hawkeye, se promènera avec un bandeau sur l'oeil et tentera de décrocher sa place à la mairie de New York, comme c'est parfois le cas dans les comics.

En plus de ce come-back dans Echo, des rumeurs murmurent depuis plusieurs années que Daredevil pourrait revenir dans une nouvelle saison ou une nouvelle série. Une info qui n'a jamais été officialisée. Echo devrait sortir sur Disney+ mi-2023 et il faudra sans doute attendre encore un peu avant de potentiellement retrouver Daredevil dans sa propre série. On croise les doigts !

