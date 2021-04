Marine et Océane El Himer enfin réconciliées : elles se confient sur leurs retrouvailles

Les jumelles Marine et Océane réconciliées !

Dans Les Marseillais à Dubaï, Océane et Marine El Himer ont connu pas mal de disputes, à tel point qu'elles ne sont plus en contact depuis l'aventure : "On ne se parle plus. On ne se voit plus", ont expliqué les jumelles sur les réseaux sociaux. Mais comme on s'y attendait, cela n'aura duré que quelques mois. Eh oui, Marine et Océane El Himer se sont enfin réconciliées !

Après avoir semé le doute sur leurs retrouvailles lors d'une sortie en bateau à Dubaï, elles se sont affichées ensemble dans leur story Instagram pour officialiser leur réconciliation. "C'était inévitable. Océane est ma soeur jumelle, on a le même sang. Il y a un lien qui nous lit très fort entre nous. On a beaucoup parlé", confie Marine avant que Océane ajoute : "On a beaucoup discuté. Avec la distance qu'on a eu pendant 2 mois, on avait peur de se perdre complètement (...) On s'est reprochées pas mal de choses et on avait jamais vraiment discuté."

"On revient plus fortes que jamais"

En tout cas, les jumelles El Himer sont toujours aussi proches qu'avant : "C'est la première fois qu'on ne s'est pas parlé pendant autant de temps. On avait trop peur de se perdre donc il ne fallait pas laisser traîner la chose. J'espère vraiment qu'on va repartir sur de nouvelles bases et qu'on ne va plus reproduire ce qu'on a fait. Il y a bien personne qui ne pourra plus jamais nous séparer. On revient plus fortes que jamais !"