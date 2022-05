Mariés au premier regard 2022 : Pascal de Sutter grondé par la prod ? Caroline balance sur les off de sa rupture

Elle a aussi révélé qu'Axel l'aurait prévenue en amont que les experts risquaient de la faire passer pour la méchante. "On s'était tout dit en off et Axel m'avait dit que ça allait être positif devant les caméras pour pas que je passe pour la méchante" a-t-elle continué d'expliquer, "Même si tout n'est pas rose chez Axel, il m'avait quand même prévenu que Pascal allait me faire passer pour la méchante. J'ai appelé la production et apparemment, ils ont remonté les bretelles de Pascal". Pascal de Sutter aurait donc été grondé par la prod suite à l'appel de Caroline. La candidate de MAPR a aussi clashé l'émission sur les réseaux en voyant les images.

"En off, on a fait une rupture commune alors que devant les caméras, il m'a quittée"

Caroline qui serait en couple, comme Axel qui a trouvé une copine, est aussi revenue sur sa rupture avec Axel. "Le lendemain, quand je dis que je suis surprise... En off, on a fait une rupture commune alors que devant les caméras, il m'a plus quittée qu'autre chose. C'est ça qui m'a surprise" a-t-elle détaillé.

"Le journaliste de l'émission, après la rupture, m'a demandé : 'Pourquoi Axel a pris les devants et dit en premier, c'est fini ?' Et j'ai dit, ce n'est pas de ma faute si je le pense : 'Je pense que c'est par égo parce que c'était difficile pour lui d'avoir un coup de coeur en sens unique'. En fait, il assumait pleinement son coup de coeur et redescendre de tout là-haut devant la France entière, ça ne doit pas être facile. Je me suis dit qu'il voulait sortir la tête haute de cette histoire et je le pense toujours" a-t-elle ajouté, "Ce n'est pas méchant contre lui".