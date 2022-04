Caroline (Mariés au premier regard 2022) démonte la production : "Ils m'ont n*qué la gue*le"

Dans Mariés au premier regard 2022, Caroline a dit oui à Axel même si elle n'a pas du tout eu le coup de coeur pour lui. Critiquée par les téléspectateurs, elle a répondu aux haters mais a aussi taclé les experts. La semaine dernière, elle expliquait ne plus vouloir entendre parler de l'émission et même être complètement déprimée suite à la diffusion. Mais elle n'a pas tout dit visiblement.

Caroline attaque la production de MAPR et ça fait mal

Ce mercredi 27 avril, c'est en stories sur Instagram que Caroline a poussé un nouveau coup de gueule. La candidate de Mariés au premier regard 2022 a expliqué à ses abonnés avoir pu voir des images de l'épisode 6, déjà dispo sur Salto, et c'est la douche froide. "Je retire tout ce que j'ai dit au sujet de la production, ils m'ont n*qué la gueule !" a-t-elle lâché. Selon elle, les images auraient été manipulées au montage. "Pour me faire passer pour une folle, ils sont allés jusqu'à inverser les journées. Ils m'ont posé des questions auxquelles j'ai répondu et ils ont mis les réponses dans un autre contexte et tout." explique la candidate de MAPR.

Au final, Caroline n'est pas si énervée que ça mais plutôt dépitée. "On m'a eue, on m'a vraiment eue. Quand je pense que je les défendais. Limite ça me fait rire tellement je suis naïve et bête. (...) Je me suis fait avoir un truc de ouf. (...) Je suis tellement entière que faire un truc comme ça de manipulation, je ne peux pas. Je ne comprends pas." explique-t-elle. Pourtant, Caroline confie aussi que quelqu'un avait compris avant l'heure : Axel. "Le pire c'est que la seule personne qui m'avait prévenue et qui voyait clair dans leur jeu, c'est Axel. Même moi je ne l'ai pas cru. Je me suis dit qu'il était négatif et qu'il voyait le mal partout." ajoute la candidate.