Caroline (Mariés au premier regard 2022) en couple ? Une photo du remplaçant d'Axel fuite, elle réagit

Caroline en couple depuis la fin du tournage de Mariés au premier regard 2022 ?

Dans les épisodes de Mariés au premier regard 2022 diffusés sur M6, Caroline et Axel n'ont pas eu le coup de foudre. Alors que les experts de l'émission, Estelle Dossin et Pascal de Sutter, espéraient que les candidats de la saison 6 de MAPR tombent amoureux grâce à leur 80% de compatibilité, ça n'a pas été le cas. Et dès le mariage à Gibraltar (le lieu a changé), le couple semblait ne pas être sur la même longueur d'onde.

Alors que depuis la diffusion de Mariés au premier regard 2022, Caroline est critiquée sur les réseaux, elle a aussi démonté la production de MAPR. Et pareil avec Axel, Caroline serait en froid : Axel a taclé Caroline après leur rupture. Malgré ces couacs, Caroline serait de nouveau heureuse en amour.

Selon Aqababe, la candidate vegan serait en couple depuis la fin du tournage, et of course ce ne serait pas avec Axel. Dans sa story Instagram, le blogueur a révélé : "Oops aperçu ! Caroline de MAPR de nouveau en couple avec un mystérieux inconnu qui n'est point Axel". Et il a même mis les photos, montrant Caroline en train d'embrasser un homme. D'après ce bisou sur la bouche, on se dit qu'il se peut effectivement que ce soit son possible nouveau mec.