Mariés au premier regard 2021 : quels couples sont encore ensemble selon vous ? (Sondages)

Alors que Marianne a divorcé d'Aurélien avant même le bilan et que Laura a décidé de repartir sans Clément, Alain & Cécile, Laure & Matthieu, Mélina & Yannick et Emeline & Frédéric, eux, ont choisi de rester mariés à la fin de Mariés au premier regard 2021, sur M6. Six mois se sont écoulés depuis l'expérience. Les téléspectateurs sont donc impatients de découvrir si les couples sont toujours ensemble ou non et surtout, quels participants attendent leur premier enfant. Le suspense est donc bientôt terminé, mais en attendant, n'hésitez pas à donner votre avis à PRBK avec le sondage juste en-dessous.