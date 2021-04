Mariés au premier regard 2021 : la prod a dû calmer le mariage de Clément et Laura, trop festif

Le 29 mars dernier sur M6, Clément a dit "oui" à Laura dans Mariés au premier regard 2021. Une étape étonnamment facile pour cet ancien rugbyman, qui a eu un véritable coup de foudre pour la jeune femme en la découvrant lors de la cérémonie. Et comme il l'a rappelé auprès du Dauphiné, il n'est pas le seul à avoir eu un véritable coup de coeur ce jour-là.

Une ambiance très festive

Au contraire, à sa grande surprise, tout le monde est tombé sous le charme de tout le monde ce jour-là, "Je ne m'attendais pas à ce que ça matche aussi bien entre les deux familles. Ni moi avec sa famille". De fait, là où certaines cérémonies organisées pour l'émission ont été marquées par des ambiances glaciales, ici "elle était bonne tout de suite". Peut-être même un peu trop.

Après avoir confié, "Des deux côtés [il y a ce partage] des valeurs du rugby, avec cette ambiance du rugby. Donc ça a permis à pas mal de gens de se détendre et de détendre l'atmosphère", Clément Gauthrin a confessé avec amusement que tous les invités s'étaient rapidement laissés emportés, "C'est vite devenu festif et on nous a même demandé un peu de calme au sein de l'assemblée pour faire l'entrée de la mariée. Et à ce moment Laura est entrée dans la mairie et la magie a opéré..."

Un couple toujours fort

Et à priori, la magie opère toujours. Au micro de Midi Libre, le jeune marié a en effet dévoilé que les experts ne s'étaient pas trompés, "Les 82 % de compatibilité, basés sur une série de tests réalisés en amont, étaient flagrants [dès le début]", et qu'il continue à ce jour de savourer cette expérience, "C'est une aventure humaine extraordinaire. Aujourd'hui, Laura et moi apprenons à nous connaître."

De là à dire que Clément et Laura forment le couple qui attend un enfant dans Mariés au premier regard 5...