Marie Garet bientôt le mariage avec Dorian Baptiste après les accusations de violences conjugales 💍

Marie Garet fiancée à Dorian Baptiste après les accusations de violences conjugales

En septembre 2020, Dorian Baptiste s'est retrouvé accusé de violences conjugales suite à l'hospitalisation de Marie Garet et à la fausse annonce de sa mort. Des accusations que l'ex-candidate de Secret Story 5 et le patron d'un salon de coiffure ont démenties. Huit mois plus tard, le cauchemar semble enfin terminé pour les amoureux, toujours en couple malgré cette histoire. Ils ont même décidé de passer à la vitesse supérieure : Marie et Dorian se sont fiancés ! Bientôt le mariage donc !