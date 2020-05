Marie Cau est devenue la première femme transgenre élue maire en France, à l'unanimité

"Ca ne semblait pas évident"

"Je suis très fière que vous m'ayez choisie. Il faut reconnaître qu'au départ, ça ne semblait pas évident", a déclaré Marie Cau, après son élection samedi 23 mai 2020, comme le rapporte La Voix du Nord. Marie Cau est la première femme transgenre élue maire en France : elle a été choisie à l'unanimité pour succéder à Jean-Luc Bot dans le village de Tilloy-lez-Marchiennes, situé dans la région Hauts-de-France.

Sa transformation physique a commencé il y a quinze ans et s'est terminée il y a cinq ans, mais la nouvelle maire "n'a pas encore changé d'état civil" : "Je n'ai pas eu à changer de prénom car Marie est mon troisième prénom de naissance et je l'utilise couramment depuis deux ans comme le code civil m'y autorise."

"C'est une situation qui devrait être dans la normalité"

Au sujet de son élection, Marie Cau confie à l'AFP : "Ce qui est étonnant, c'est que ce soit étonnant. C'est une situation qui devrait être dans la normalité puisque les gens ne votent pas pour une personne, mais pour un programme. Entre un militantisme un peu virulent et puis une vie normale, il faut montrer qu'on est des personnes tout à fait normales, qu'on peut avoir une vie normale, une vie sociale, voire une vie politique."

L'objectif de la maire de Tilloy-lez-Marchiennes est de "de bâtir un village exemplaire" avec son programme mettant en avant "le développement durable, l'économie locale et les circuits courts, le social et le mieux vivre ensemble". Marie Cau, maman de trois enfants, compte bien faire changer les mentalités et "réveiller" son village du Nord de la France dans lequel elle vit depuis vingt ans.