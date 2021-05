Marianne (Mariés au premier regard 2021) raconte son autre dispute avec Aurélien coupée au montage

Une dispute "plus violente" entre Marianne et Aurélien

Avant même l'heure du bilan de Mariés au premier regard 2021, Marianne a décidé de divorcer d'Aurélien. Leurs différends ont eu raison de leur histoire, mais tout a réellement basculé lors de leur altercation chez la mère d'Aurélien. Une altercation qui n'a d'ailleurs pas été diffusée en intégralité sur M6, comme leur première violente dispute : "La scène sur la terrasse de la mère d'Aurélien a été plus violente dans les mots que ce qui a été montré", explique Marianne sur le plateau de Non Stop People.

La participante à Mariés au premier regard 5 raconte ensuite : "Il y a des choses privées qui sont sorties face caméra, j'aurais préféré que ça ne sorte pas. Mais dans l'engouement de la dispute, c'est sorti. Oui des choses sont cachées, mais c'est une émission bienveillante. Même s'ils avaient envie de montrer le vrai visage d'Aurélien, ils n'avaient pas besoin de lui casser du sucre sur le dos." M6 a donc choisi de censurer la fameuse séquence pour le respect de la vie privée du frère jumeau de Mathieu et Marianne.

Une amitié surprenante

Même si son expérience dans Mariés au premier regard 2021 s'est mal, Marianne a au moins rencontré de nouvelles copines, comme par exemple Julie, qui a décidé d'abandonner l'émission avant son mariage avec Mathieu, en couple depuis la fin du tournage.

"On se considère comme 'belles-soeurs', même si Julie n'est pas allée jusqu'au bout. On s'envoie des messages tous les jours. Je connais ses enfants, ils m'appellent 'tata'. C'est une personne en or qui n'en a pas conscience", a confié l'ex-femme d'Aurélien à Télé Loisirs.