Mathieu (Mariés au premier regard 2021) en couple : il officialise avec sa petite amie ❤️

Leur histoire s'est concrétisée il n'y a pas longtemps puisque Mathieu confiait en être seulement à l'étape du crush lors de son passage dans TPMP, sur C8 le 18 mai 2021 : "On ne peut pas parler d'amour, mais j'ai fait une belle rencontre. C'est quelqu'un qui a été touché par ma personne. On a échangé et au final, pour l'instant on prend notre temps et on verra bien. C'est très récent. Y a un petit crush."