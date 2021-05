Mathieu (Mariés au premier regard 2021) déjà en couple ? Son ex Cindy confirme et balance tout (Itw)

Comment as-tu rencontré Mathieu ?

On a parlé en 2019 sur un site de rencontres. Après, il a rencontré quelqu'un donc on a coupé court, mais on s'est recroisé dans un stade où je travaillais. Le soir, on s'est reparlé sur le même site.

Tu étais au courant qu'il allait s'inscrire à l'émission ?

Non, pas du tout, car je n'étais pas encore avec lui quand il s'est inscrit. Il me l'a dit quand on était ensemble depuis 5-6 mois. Après, il me disait qu'il allait à Marseille pour le travail alors qu'il allait passer les castings. Je n'étais pas au courant. Il m'a expliqué qu'il s'est inscrit à un casting avec son frère, mais que ce n'était pas sûr qu'ils soient pris et qu'ils aillent jusqu'au bout. Il m'a aussi dit : "Je n'irais peut être pas jusqu'au bout parce que je t'aime. Je suis capable de dire non". J'y ai cru comme j'étais amoureuse, on habitait ensemble.

"On a parlé par texto durant le tournage"

Vous étiez en contact pendant le tournage ?

Avant le mariage, ils sont isolés pendant une semaine. Durant tout ce temps, on a parlé par texto, je les ai balancés, et le jour J il m'a envoyé : "Si tu savais mon amour, appelle-moi quand tu es réveillée". Le lendemain, il m'a annoncé que son mariage était annulé et en rentrant, il m'a fait une déclaration avec sa mère à côté dans la voiture. Il était tout le temps en train de me rassurer en me disant : "Je ne vais pas l'aimer. Je vais juste faire le voyage, c'est toi que j'aime. Ne t'inquiète pas, c'est toi. C'est juste comme ça, je le fais avec mon frère. Je ne peux pas annuler par rapport à mon frère. Ca me fait une expérience, je vais me faire connaître, je pouvoir peut être devenir influenceur et me faire de l'argent".

Pourquoi n'as-tu pas quitté Mathieu ?

On s'est séparés au début de l'été dernier. Quand il est rentré de Paris, après les essayages, il est revenu taper à ma porte en me disant qu'il n'y arrivait plus. Comme il y avait des sentiments, j'y ai cru. Je me suis dit que s'il revenait, c'était parce qu'il m'aimait.

Aurélien aurait lui aussi été en couple pendant Mariés au premier regard 2021...

Aurélien était en couple avant qu'ils soient pris au casting, et pour l'émission, il était célibataire.

Sa femme Marianne est au courant ?

Je n'ai pas de contact avec elle. La seule personne qui est entrée en contact avec moi, c'est Jessica, l'ex d'Aurélien, mais oui, Marianne est au courant. Elle est d'ailleurs entrée en contact avec Jessica pour lui demander s'il était bien en couple. Elle lui a tout expliqué avant l'émission, avant que l'info ne tourne.

Mathieu serait partant pour La Villa des Coeurs Brisés

Mathieu et Aurélien, eux, ont démenti. Tu penses qu'ils cherchent le buzz ?

Bien entendu. Même la production leur a dit : "Vous êtes nos chouchous cette année. Avec vous, on va faire le buzz". Grâce à nous, avec tout ce qu'on a dit, ils ont fait le buzz.

Ils seraient apparemment attirés par la télé-réalité, c'est vrai ?

Il m'a dit que son frère voulait faire de la télé-réalité et que lui, pourquoi pas, mais que ça dépendait de l'émission car il a des enfants. Il serait par exemple partant pour La Villa des Coeurs Brisés.

Certains internautes t'accusent aussi de chercher le buzz, qu'as-tu à leur répondre ?

Si je voulais tant faire le buzz, je pense que mon compte aurait plus d'abonnés que ça et puis, je mettrais des stories tous les jours en racontant ma vie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je reste discrète là-dessus, je ne mets rien de ma vie. Sinon, j'aurais demandé à ce qu'on m'affiche et qu'on mette mon nom, mais je ne me suis pas exprimée jusqu'à TPMP. Quand j'ai vu qu'il y est allé pour s'exprimer sur moi, ça a été la fois de trop. Il a dit que j'étais une manipulatrice, mais il est resté un an et demi avec moi. Ses enfants étaient un week end sur deux chez moi, il m'a présenté ses amis et sa famille. Je l'ai aussi assumé financièrement, je l'ai rhabillé, il n'avait pas de voiture et pas d'appartement. Je lui ai tout passé. Et puis, certaines images ont été tournées en bas de chez moi. Mathieu a d'ailleurs eu le coronavirus avant de se marier donc ça a un peu décalé le mariage et quand on lui a demandé où il logeait, il a dit chez un ami, alors qu'il était chez moi. On a tous eu le coronavirus.

Il a porté plainte contre moi

Mathieu et la production ont essayé de te contacter ?

Pas du tout. La production n'a pas essayé de me joindre. Mathieu a apparemment contacté mon père pour me parler, mais je n'ai jamais eu d'appel de lui. Il m'a bloquée de partout alors que moi, il n'est pas bloqué sur les réseaux sociaux et sur mon téléphone. Je pense qu'il ne me croyait pas capable de tout balancer, mais tout se sait un jour. Il me dit qu'un jour il écrira un livre pour raconter notre histoire, mais quand ? Je pense qu'il ne l'aurait jamais fait vu ce qu'il dit sur moi.

Comment le jumeau d'Aurélien a-t-il réagi face à tes aveux ?

Il a porté plainte contre moi pour diffusion d'image, mais il n'y a pas eu de suite. J'ai cru que j'allais perdre mon travail à cause de ça. Ils ont quand même pris mes empreintes, des photos, comme si j'étais une criminelle. C'est allé très loin. J'ai du prouver à la police qu'on était bien en couple parce ce que lui a dit que j'étais une simple amie.

Tu penses quoi de Mathieu à l'écran ?

C'est un beau parleur, il est comme ça dans la vie. Il parle beaucoup et il n'y a rien au final. Il se fait vraiment passer pour une très belle personne alors qu'il est loin de l'être.

Je voudrais juste qu'il assume qu'il était en couple

L'abandon de Julie peut-il avoir un lien avec les rumeurs ?

Elle a eu des problèmes familiaux que je ne dirai pas car ça ne me regarde pas, mais je suis entrée en contact avec elle et je connais la raison. Je pense que la production l'a cassée pour la mettre de côté. Ca les a arrangé car ça a encore permis à Mathieu de faire le buzz et de se faire passer pour une belle personne.

Cette histoire va-t-elle avoir une suite ?

Je ne comptais plus m'exprimer, mais quand j'ai vu comment Mathieu m'a salie et a menti à TPMP, je ne pouvais pas me permettre de laisser ça passer à la télé. Surtout que j'ai des enfants et puis, ma famille a vu. Il disait à mon père qu'il m'aimait, que j'étais la femme de sa vie, et quand je vois ce qu'il dit à la télé. Je veux juste rétablir la vérité pour ma dignité et pour ma famille. Je ne veux pas faire de buzz, je n'ai pas gagné d'argent comme il l'a si bien dit. Je n'ai rien touché. La télé-réalité ne m'intéresse pas du tout.

Que souhaites-tu maintenant ?

Je voudrais juste qu'il assume qu'il était en couple par-rapport à tout le monde et à moi. Même pour lui, ça doit être dur de mentir aux médias et à la France entière. Comment il vit ça ? Il arrive à se regarder dans une glace quand même parce que c'est difficile quand on ment. Je pense qu'il ment parce qu'ils ont signé un contrat avec la production. Et puis, l'émission leur a tellement fait confiance que s'il dit la vérité, il n'est plus crédible aux yeux de tous. Du coup, il ne pourra pas arriver à ce qu'il veut et donc, il ne dira pas la vérité.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.