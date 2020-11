Mariah Carey et Ariana Grande vont sauver Noël dans un show musical incroyable sur Apple TV+

Quand on pense à Noël, on pense immédiatement à Mariah Carey. Et pour cause, il est désormais impossible de se mettre dans l'ambiance des fêtes de fin d'année sans écouter son cultissime titre All I Want For Christmas Is You sorti en 1994. Oui, cela fait déjà 26 ans que la chanteuse règne sur le "Christmas Game" et a largement éclipsé le Père Noël dans le coeur de tout le monde.

Mariah Carey va sauver Noël sur Apple TV+

Aussi, afin de fêter ce succès et célébrer la véritable Mère Noël, Apple TV+ vient de s'associer avec la chanteuse en lui offrant sa propre émission. Sortez votre agenda et notez, c'est le 4 décembre prochain que la plateforme de streaming mettra en ligne Mariah Carey's Magical Christmas Special, un show musical qui s'apprête à faire du bien à nos oreilles et qui mêlera chansons, danses et animation.

Alors que le Père Noël appellera Mariah Carey à la rescousse afin de sauver le Pôle Nord d'un grand danger, la star sera accompagnée sur scène de nombreux invités exceptionnels à l'occasion notamment de numéros mémorables sur des reprises des plus célèbres chansons de Noël. Au programme ? Ce sont Tiffany Haddish, Billy Eichner, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland and Mykal-Michelle Harris qui ont été conviés à cet événement magique.

Un nouveau titre dévoilé

Mais ce n'est pas tout, Mariah Carey en profitera également pour dévoiler son nouveau tube de Noël intitulé Oh Santa !. Le twist ? Celui-ci a été préparé en trio avec Ariana Grande et Jennifer Hudson, qui seront bien évidemment présentes à ses côtés. Une performance qui s'apprête à nous réchauffer le coeur au moins aussi bien que notre tasse de chocolat et notre plaid.

Enfin, un dernier cadeau sera également offert par Apple TV+ : cet événement musical sera suivi d'une interview exclusive de la star par Zane Lowe. L'occasion pour elle de dévoiler ses plus beaux souvenirs de Noël, ses chansons préférées à écouter durant cette période et se confier comme rarement sur sa vie.