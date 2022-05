Manon Tanti et Julien bientôt expulsés de Dubaï ? Elle répond aux rumeurs

Quand on pense "stars de la télé-réalité", on pense immédiatement à deux mots : "scandales" et "Dubaï". Et pour cause, les candidats des différentes émissions comme Les Anges, Les Marseillais ou encore Les Princes de l'Amour ne sont jamais les derniers à se lancer dans des clashs ou à se retrouver mêlés à des affaires choquantes, voire sordides. Et pour Dubaï, la raison est simple, la ville est devenue pour beaucoup d'entre eux un véritable refuge grâce à sa météo, son côté luxueux, sa sécurité et bien évidemment... ses nombreux avantages fiscaux !

La famille Tanti expulsée de Dubaï ? Manon répond

Or, à en croire certaines rumeurs, les dirigeants de la ville seraient désormais de plus en plus irrités par ce côté "scandales" que les candidats rapporteraient dans leurs valises et leur reprocheraient de salir l'image du pays. Autrement dit, ça ne serait qu'une question de mois avant que les stars de W9, TFX & Cie ne soient mises à la porte et interdites de séjour.

Alors, info ou intox ? A priori, ça serait (pour le moment) la deuxième option. Saoulée d'entendre les gens parler sur ce sujet, Manon Tanti (Les Marseillais) a en effet profité d'une interview accordée à Public pour faire une mise au point. "Je ne sais pas d'où ces rumeurs sortent ! Quelques influenceurs sont peut-être blacklistés, mais pour nous c'est faux !", a-t-elle dans un premier temps balancé.

Consciente que certains internautes ont récemment laissé entendre qu'elle et sa famille n'étaient plus bien vus au pays, la compagne de Julien Tanti a dévoilé une toute autre version, "J'ai un visa, une société, et la moitié des Français qui ont acheté dans ma résidence l'ont fait grâce à nous. Je ne vois pas pourquoi on dérangerait".

"Je ne vois pas pourquoi on dérangerait"

Manon Tanti l'a d'ailleurs précisé, elle ne se sent tellement pas menacée d'une future expulsion qu'elle est aujourd'hui plus épanouie que jamais. Selon elle, Dubaï est une terre d'opportunités qui lui a permis d'évoluer et de grandir, main dans la main, avec cette ville. "Je suis apporteuse d'affaires et je me forme pour devenir vendeuse, a-t-elle expliqué au magazine. Depuis trois ans que l'on vit à Dubaï, j'ai acheté plusieurs biens et j'ai eu des déceptions, des appartements acquis sur plans qui ont eu du retard, des mensonges sur les finitions... Je me suis intéressée au sujet et j'ai compris le marché".

Bref, vous l'aurez compris, au regard de son intégration et de ce qu'elle apporte, les dirigeants de Dubaï n'auraient donc aucun intérêt à la faire partir. Reste néanmoins à savoir si c'est également le cas pour les autres candidats...