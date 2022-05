Hicham accusé de violence : "Ils l'ont attirée pour coucher avec elle", l'avocate de la victime livre sa version dans TPMP

Et une nouvelle polémique pour le monde de la télé-réalité française. Alors que celui-ci a récemment tremblé suite aux nombreuses accusations d'agressions sexuelles envers Illan de la part de candidates, c'est désormais un quatuor bien connu des téléspectateurs qui se retrouve au centre d'une triste affaire depuis ce week-end.

Hicham accusé de violence envers une femme

Dans une vidéo dévoilée ce dimanche 8 mai 2022 par Shayara TV, on a en effet pu découvrir Hicham (Les Princes de l'amour 9) en train de hurler sur une femme et de possiblement la violenter, le tout sous les regards complices et amusés de Dylan Thiry (Princes de l'amour 9), Marvin Tillière (Moundir et les Apprentis Aventuriers 4) et Ahmed (10 Couples Parfaits 5).

La raison d'un tel acharnement ? A en croire Hicham, la personne victime de sa colère aurait tout simplement "tenté de voler de l'argent et des bijoux" lors d'une soirée chez Dylan, "On l'a attrapée en flagrant délit". Face à cela, le jeune homme révèle être ainsi "sorti de [ses] gonds" et avoir "pété les plombs", mais il assure néanmoins que contrairement à ce que laissent penser les images, il ne l'a "pas frappée". "Je l'ai peut-être malmenée, je l'ai tirée, je l'ai attrapée, a-il confié, mais je ne frappe pas les femmes".

L'avocate de la victime dévoile ce qu'il s'est passé

Des explications qui n'ont pas convaincu tout le monde et une affaire qui n'en restera pas là. Ce lundi 9 mai 2022, Maître Noachovitch - l'avocate de la victime, était en effet invitée sur le plateau de TPMP afin de réagir à la vidéo et aux conséquences à venir.

Dans un premier temps, l'avocate a dévoilé une toute autre version de l'histoire, "Ils ont attiré les jeunes filles dans un appart-hôtel en leur disant 'on va finir la soirée là-bas, il y a une piscine'. (...) Une fois là-bas, cette jeune fille (...) qui est en 3ème année d'école de commerce, elle est brillante (...), [Hicham] va vous raconter qu'elle a volé mais jamais de la vie. (...) Ca suffit d'être diffamée, c'est insupportable.". Pourquoi l'avoir accusée de la sorte alors ? Par vengeance, "Lui et un complice l'ont attirée dans le dressing pour coucher avec elle. (...) C'est ce qu'elle me dit, c'est sa version. Et à ce moment-là elle refuse. Comme ils deviennent insistants, elle les insulte et elle hurle".

Or, ça serait justement à partir de là que la situation aurait tristement dégénéré, "Ils entrent dans cette salle et se mettent à la battre, à lui cracher dessus. On l'entend dans la vidéo 'je vais lui cracher dessus comme toi tu lui as craché dessus', donc ils reconnaissent lui avoir craché dessus". Pire, le quatuor - qui aurait tenté de la convaincre de ne pas aller voir la police, aurait tout fait pour la faire culpabiliser afin de s'assurer de son silence, "Ils lui ont dit 'Attention, t'es musulmane, tu peux pas faire ça, tu as bu, si tu vas déposer plainte tu sais très bien que toi-même tu risques quelque chose'".

"Ma cliente s'est scarifiée. Elle a fait une tentative de suicide"

Des menaces non payantes puisque, grâce à la publication de la vidéo, Maître Noachovitch révèle que sa cliente a finalement décidé de se faire entendre par la police et donc de porter plainte avec preuves à l'appui. L'avocate l'a précisé, la jeune femme est aujourd'hui dans un état de stress post-traumatique inquiétant qui nécessite de voir la justice entrer en action : "Ma cliente s'est scarifiée. Elle a fait une tentative de suicide à la suite de cette affaire qui l'a complètement traumatisée, déprimée. Elle n'est pas bien".

Selon Maître Noachovitch, Hicham risque aujourd'hui 3 ans d'emprisonnement et 45 000€ d'amende.