Illan accusé d'agressions sexuelles, il s'exprime : "J'ai hâte que la vérité éclate"

Malgré les épreuves, Illan confie être "toujours debout et la tête haute" et lâche à l'encontre de ceux qui l'ont accusé ou insulté : "La honte, c'est sur votre visage qu'on la retrouvera. (...) Je suis une victime et comme toutes les victimes, j'ai des droits. Le droit de me défendre et le droit d'agir en justice. (...) Je ne lâcherai rien, je me battrai jusqu'au bout pour obtenir la condamnation de ceux qui ont contribué à ma destruction." S'adressant à ceux qui l'accusent, Illan Castronovo ajoute : "Votre jugement m'importe peu. Le seul jugement qui compte sera celui que j'ai provoqué, celui qui me permettra de rétablir la vérité, celui de la justice. Pour certains, c'était un jeu, un buzz, une mise en lumière. Pour moi, c'est ma vie qui s'est écroulée. (...) J'ai hâte que la vérité éclate."